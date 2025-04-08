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融程電營收／3月創歷史次高 持續強化在美布局

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠融程電（3416）8日公布2025年3月營收達3.09億元，月增46.8%，年增18.9%，營收創單月歷史次高。累計2025年1至3月營收為8.01億元，年增14.4%，改寫歷史新高，維持全年營收、獲利雙創新高。

面對市場對邊緣運算與AI的高度需求，公司在 AI和ROBOTICS 等成長應用帶動下，配合強固型電腦產業搶攻跨產業商機提升毛利及產品附加價值，推出涵蓋硬體與軟體的邊緣AI (edge AI) 整體解決方案等相關的技術和應用產品，可幫助產業客戶加速數位轉型和AI化，提升整體的競爭優勢。

展望後市，公司不僅持續強化在美布局，提供客戶當地生產需求，也正加快在歐洲的布局和整合，預期整合 EDGE AI 晶片算力的強固型平板、強固型GCS、強固型手持設備、強固型電腦、強固型顯示器 (DISPLAY & HMI) 與強固型筆電業務將持續聚焦九大快速成長產業，即醫療保健、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源應用領域、GCS應用、食品加工自動化、國防，與公共安全。

AI 營收

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