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神達營收／資料中心強力拉貨 3月、首季雙創新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

神達（3706）8日公告今年3月營收，受惠超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶們強力需求，另在車用電子及Edge AI產品出貨也大幅成長下，帶動神達3月及首季營收分別創下單月、單季歷史新高紀錄，至於神達旗下興櫃廠神數（7821）3月營收則年增120.59%。

神達公告今年3月營收為84.91億元，月增12.72%、年增146.31%，創單月歷史新高紀錄；累計神達今年首季營收達236.65億元，季增0.92%、年增145.13%，亦創單季歷史新高。

神達表示，主要是因為超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶們的強力需求，另在車用電子及Edge AI產品出貨也大幅成長。

神達先前因應川普可能新增關稅及北美伺服器市場需求，去年開始已擴大美國本土廠房產能。神達目前伺服器生產據點包含新竹、美國、及中國大陸，其中大陸廠主要因應當地市場訂單，新竹二廠則持續趕工，有機會在本季度投產。

據了解，神達雖預期今年營運成長，但在川普祭出新一波對等關稅下，儘管客戶訂單並未改變，但因輸美關稅具體細節及課稅認定方式都尚未明朗，因此神達對第2季度看法轉趨保守。

在神數方面，今年3月營收9.9億元、年增120.59%；累計神數今年首季營收22.59億元、年增89.57%。

神數表示，3月營收成長，主要是因為車用電子及Edge AI產品出貨大幅成長。

此外，神數董事會決議申請股票上市案，神數表示，因應公司營運成長目標及延攬專業人才，規劃長期發展以達永續經營，本公司擬於適當時機向臺灣證券交易所申請股票上市；目前神數預計，將於2026年首季轉上市。

營收 神達 雲端服務

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