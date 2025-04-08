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群光營收／3月85億 月增16%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

群光（2385）於8日公告3月合併營收84.73億元，月增16%。鍵盤、影像與電源等三大產品線，全數月增雙位數，以影像表現最為亮麗，居三大產品線之冠。

今年第1季營收232.81億元，為歷年同期第三高，年成長2%，三大產品線中，以電源表現最佳，年成長5%，鍵盤次之，影像營收則呈現年減，主要因為第一季的消費性影像產品已進入出貨淡季。

由於美國總統川普本月2號宣布對全球各國加徵對等關稅，幅度遠高於各國預期，在各國與美國完成協商降低對等關稅前，現今的市場充滿不確定性，美系客戶目前主要先暫停拉貨，由庫存支應銷售需求，並積極尋求對策。群光的產品大多為零組件，主要交貨給ODM，並未直接受關稅影響，僅有部分影像整機產品直接輸美，群光將密切關注關稅加徵的後續影響，並且將持續保持彈性，配合客戶需求。

營收 群光 關稅

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