汎銓3月營收1.82億元創單月新高 月增五成

材料分析（MA）大廠汎銓今日公布3月合併營收1.82億元，創單月歷史新高，月增50.57%、年增19.43%。公司看好矽光子、AI及埃米製程三大動能，預期下半年營收和獲利可好轉。

汎銓首季營收約4.65億元，年增6.86%。汎銓首季積極進行海外布局，在1月和2月營收受到農曆年假工作天數減少及機台搬運等影響，可能仍處於虧損，但隨3月營收創單月新高，有利在第2季跨越損益平衡點，第3季配合美國、日本、大陸和台灣四地動能同升，並在增加費用不高、營運動能拉升下，獲利回復正常軌道。

汎銓董事長柳紀綸之前在主持SAC-TEM高階材料分析中心上梁典禮表示，汎銓積極擴大AI客戶專區之餘，日本廠預計第3季開始營運，美國廠將於5月開幕，並計畫在歐洲設立營運據點。

汎銓美國新廠初期主要承接美國主要材料和半導體設備客戶材料分析委託案。在美國川普政府宣布對台灣徵收32%關稅，公司表示大部分台、美科技業不會因關稅震盪而停止研發腳步，預期國際大廠客戶在台灣依然有足夠的動力跟必要性，持續深耕先進製程，短期內應不會受到這波關稅風潮的顯著衝擊。

由於美國聯邦政府的正式文件《Annex III》，其中一項關鍵條文《 9903.01.34》，載明若某項產品的美國成分（U.S. content）占進口貨品報關價值的20% 以上，即可免除附加關稅，業界解讀其中美國成分（U.S. content）占進口貨品報關價值的20% 以上，應指在美國製造（made in USA），這將加速企業前往美國布局。而汎銓美國分公司已在近日進行裝機，預定5月正式營運，率先卡位美國提升半導體自主比重所帶來設備、和材料及晶片帶來材料分析商機

汎銓日本實驗室則預計7、8月開幕。大陸廠也因當地開發腳步轉為積極，訂單增速明顯。

柳紀綸分析，目前汎銓每月營運費用約1.8億元，日、美廠區加入營運後，汎銓單月營運費用估將提高為2.1億元，使得首季營運可能虧損，隨著下半年台美大陸和日本營收攀升，獲利會逐步好轉。