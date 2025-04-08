群電營收／3月30.4億元 月增12.3%

群電（6412）公布3月營收30.40億元，月增12.3%，年增9.7%；第1季營收84.42億元，年增4.9%，符合預期。

群電表示，受惠RTX 50系列的電競NB新品鋪貨效應，加上伺服器/High Power電源、智慧低碳平台營收持續增溫，帶動3月營收重新站回30億元大關，單季營收也連續三季正成長。

公司表示，美國宣布對等關稅，對全球經濟環境與市場需求造成變數。幸而對等關稅對群電直接影響程度不大，目前公司直接輸美的比例僅占公司營收約低個位數，且關稅由客戶負擔，4/9後並未改變模式，而出貨到ODM 代工基地的部分，後續關稅是由ODM客戶處理，公司也將積極與客戶聯繫，密切關注關稅與市場變化。

公司強調，這次對等關稅是幾乎是全球性的，目前許多國家都決定與美國進行談判，而談判需要時間，在談判結果出來之前，大家都很難判斷真正的影響。但是面對這麼大的挑戰，反而是考驗公司競爭力的好時機，群光電能也將以韌性與彈性積極應對，在不確定性中尋找確定性，做好自己有把握的事。

若不考慮關稅影響，公司指出，第2季後客戶在通訊電源以及伺服器/High Power電源都有規劃新產品上市，公司將加快新產品的開發速度，全力滿足客戶需求和業務目標。

另外，近期RTX50系列晶片供應鏈瓶頸問題逐漸緩解，4月之後客戶對非美市場的電競高階產品拉貨意願積極，特別是接下來的中國618購物節和暑假檔期為兵家必爭，各品牌客戶都不想錯過，而公司籌備已久的380W-400W筆電電源也計畫開始放大量，將有助於第2季產品組合及營運表現。

以長線來看，公司鎖定的四大成長動能 - 大瓦特數NB電源、通訊電源、AI伺服器/High power電源與智慧低碳整合平台解決方案，未來3至5年的成長趨勢都不會改變，公司也期盼多元化的成長動能可以相輔相成，共同抵禦短期景氣波動，帶動公司營運正向成長，再創佳績。