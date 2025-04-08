英業達營收／3月595.22億元、年月雙增 今年首季淡季不淡創新高

代工大廠英業達（2356）8日公告3月合併營收595.22億元，較上月成長15.2%，年增19.7%，合併前3月營收達到1,570.34億元、年增20.3%，雖然第1季是電子業的淡季，不過受惠在AI人工智慧領域的布局，成功讓淡季不淡、繳出歷史同期新高紀錄。英業達董事長葉力誠也直言，集團在2025年也將持續衝刺，自己期許整體業績表現再上層樓，而2026年、2027年也要持續突破，團隊在AI方面的布局，也絕不落人後，包括AI和機器人都已準備就位。

英業達主要業務為筆記型電腦、伺服器及通訊產品研發、製造及銷售，團隊在汽車電子方面，也持續擴大布局，目前旗下客戶有電動車廠，也有燃油車客戶，除跟關鍵元件廠商合作自動駕駛輔助系統（ADAS）與車載資訊娛樂系統（IVI）合作外，未來將延伸至電子控制元件（ECU）等領域。而針對海外布局，英業達也瞄準歐洲市場，持續加大對捷克廠區的投資力道，發展前景相當樂觀。

英業達今年適逢成立以來的第50周年，葉力誠透露「50年是一段不簡單的旅程」並期許大家在未來50年的旅程，都能繼續攜手奮鬥。總經理蔡枝安則表示，團隊去年整體表現都很不錯，而增加最多的還是在伺服器的部分，占比甚至有到40%，而目前全球都已在擴產，目前最主要的布局在墨西哥及泰國，而2025年也會繼續增加；他說，旗下包括伺服器及notebook等產線，未來也都會在全球增加產能，自己樂觀看待2025年各產品線表現續揚。

面對美國總統川普近日宣布對台課徵32％「對等關稅」，台鏈電子製造業也重啟了赴美設廠的念頭，而放眼整個代工產業，英業達也是最早赴美設廠的業者，集團在1995年就已前進美國德州設廠，並在德州首府奧斯汀以及休斯頓落腳，因此若大廠們最終決定將生產陣地搬回美國，布局最久的英業達則有望因此受惠。而集團在美國德州也握有多個據點，因此無論最終川普的關稅重拳最終如何演變，英業達也因自身較完善的全球布局，而留有餘力隨時應變。