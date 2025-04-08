快訊

謝宜容涉貪起訴！今「全部認罪」開庭哭花臉 100萬交保加戴電子腳鐐

30萬張大量打不開！鴻海收跌停125元 寫1年多新低

個人爭議不斷？玉山航空證實 總經理徐柏岳「自請離職」

英業達營收／3月595.22億元、年月雙增 今年首季淡季不淡創新高

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）8日公告3月合併營收595.22億元，較上月成長15.2%，年增19.7%，合併前3月營收達到1,570.34億元、年增20.3%，雖然第1季是電子業的淡季，不過受惠在AI人工智慧領域的布局，成功讓淡季不淡、繳出歷史同期新高紀錄。英業達董事長葉力誠也直言，集團在2025年也將持續衝刺，自己期許整體業績表現再上層樓，而2026年、2027年也要持續突破，團隊在AI方面的布局，也絕不落人後，包括AI和機器人都已準備就位。

英業達主要業務為筆記型電腦、伺服器及通訊產品研發、製造及銷售，團隊在汽車電子方面，也持續擴大布局，目前旗下客戶有電動車廠，也有燃油車客戶，除跟關鍵元件廠商合作自動駕駛輔助系統（ADAS）與車載資訊娛樂系統（IVI）合作外，未來將延伸至電子控制元件（ECU）等領域。而針對海外布局，英業達也瞄準歐洲市場，持續加大對捷克廠區的投資力道，發展前景相當樂觀。

英業達今年適逢成立以來的第50周年，葉力誠透露「50年是一段不簡單的旅程」並期許大家在未來50年的旅程，都能繼續攜手奮鬥。總經理蔡枝安則表示，團隊去年整體表現都很不錯，而增加最多的還是在伺服器的部分，占比甚至有到40%，而目前全球都已在擴產，目前最主要的布局在墨西哥及泰國，而2025年也會繼續增加；他說，旗下包括伺服器及notebook等產線，未來也都會在全球增加產能，自己樂觀看待2025年各產品線表現續揚。

面對美國總統川普近日宣布對台課徵32％「對等關稅」，台鏈電子製造業也重啟了赴美設廠的念頭，而放眼整個代工產業，英業達也是最早赴美設廠的業者，集團在1995年就已前進美國德州設廠，並在德州首府奧斯汀以及休斯頓落腳，因此若大廠們最終決定將生產陣地搬回美國，布局最久的英業達則有望因此受惠。而集團在美國德州也握有多個據點，因此無論最終川普的關稅重拳最終如何演變，英業達也因自身較完善的全球布局，而留有餘力隨時應變。

布局 美國 英業達

延伸閱讀

川普重稅出擊！電子業重啟美製造躲災 「這大廠」最早設廠、最吃香

電子六哥逃生路線》伺服器必去美國 筆電、手機要漲價了？

英業達134億元 賣ZT股權

AMD重金收購ZT！英業達以交易所得134億入股 獲2方資源成台廠大贏家

相關新聞

富采營收／3月20.23億元、創半年新高 維持逐季成長目標

LED大廠富采（3714）7日公布3月合併營收達新台幣20.23億元，受惠工作天數恢復及需求回溫...

緯穎營收／3月866億元、年增226.7% 創歷史新高

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）於8日公布3月單月合併營收達866.32億元、月增86.2%、年...

貿聯3月營收月增14% 單月最佳

貿聯-KY（3665）昨（7）日公布3月營收57.38億元，創單月新高，月增14.7％，年增34.3%，首季營收以162...

台光電3月營收月增9% 持續擴產

受惠AI伺服器成長動能，銅箔基板廠商台光電（2383）昨（7）日公告3月營收76.68億元，月增9.1%，年增率64.8...

研華3月營收躍進19%

工業電腦龍頭研華（2395）受惠北美、歐洲、中國大陸及台灣市場成長，帶動今年3月營收雙成長，月增19.42%，年增25....

鴻海績優 兩外資力挺

鴻海（2317）在昨（7）日台股股災中雖跌停，但3月營收表現亮眼，創下歷年同期最高，符合法人預期。外資摩根士丹利（大摩）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。