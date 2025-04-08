緯創營收／3月1,529.85億元 年月雙增、創歷史新高

緯創（3231）3月營收達1,529.85億元、月增48.9%、年增70.3%，市場客戶的強勁需求，挹注集團整體營運表現持續攀升，單月營收也創下歷史新高紀錄，合併前3個月營收達3,464.85億元、年增45.4%，受惠旗下AI伺服器動能續強，整體表現淡季不淡，而緯創在擺脫缺料及疫情等陰霾後，業績表現也持續向上攀升，而內部也持續看好成長主力「AI 伺服器」有機會三位數成長。

緯創因通吃AI三巨頭的龐大訂單，穩坐去年AI伺服器市場的最主要大贏家。事實上，代工廠緯創近年不斷將自身獲利比重，朝更高毛利產品的方向進行調整，而團隊在林憲銘的帶領下，持續獲得龐大的訂單，而如今團隊手中已握有輝達（NVIDIA）CoWoS AI晶片基板極高份額的龐大訂單，同時也是超微（AMD）及英特爾AI晶片模組、基板的獨家供應商，為市場上少有的AI三巨頭訂單通吃業者。

緯創近年持續繳出相當亮眼的成績，但董事長林憲銘卻認為團隊還沒到達巔峰，並直言2025緯創還會繼續成長。他透露，緯創在台灣仍有競爭對手，不過緯創憑藉在各方面的不斷衝刺之下，也獲得了很好的成績，展望2025年，緯創將繼續調整硬體、軟體，攜手各方面一起來思考，他強調，「緯創未來還有成長空間，一定還會成長」。外界也看好緯創今年表現，有望在GB200出貨逐步放量之下，再度推升至全新的高度。