富采營收／3月20.23億元、創半年新高 維持逐季成長目標

LED大廠富采（3714）7日公布3月合併營收達新台幣20.23億元，受惠工作天數恢復及需求回溫，月增14.63%，年增0.31%，為近半年新高。累計今年首季營收為56.31億元，季增1.07%，年增0.87%，符合先前法說會預期逐季上升趨勢，富采對於全年展望正向樂觀。

富采指出，儘管需持續關注美國對等關稅潛在影響，但基於產品組合優化及新動能發酵，全年營運逐季成長的目標暫時不變。公司看好旗下「3+1」領域（車用、先進顯示、智能感測與新領域）的成長潛力。

關鍵技術方面，富采Micro LED已駛入量產快車道，不僅巨量轉移良率達客戶要求，次世代晶片尺寸更成功縮小40%，已獲多家車廠與Tier 1供應商合作，預計今年導入中階應用並開始貢獻營收。

車用領域亦為富采重點，預計新產線今年底通過認證，將於2026年出貨，並已吸引美系車廠洽談；感測事業則受惠智慧穿戴新品及新客戶挹注，營收將續拚成長。此外，因應AI伺服器趨勢，富采也已起步開發光通訊光源，布局中長期動能。

富采將於4月16日至18日參加Touch Taiwan 2025，展出完整車用光源解決方案，涵蓋車內外顯示、座艙氛圍與智能感測應用，展現其在車用市場的技術領先優勢，助力產業升級轉型。