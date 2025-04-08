廣達營收／3月1,925億元 年月雙增、創歷史新高

廣達（2382）8日公布3月合併營收1,925.47億元，月增27.9%、年增89.3%，淡季不淡，創單月歷史新高，合併前三個月營收4,856.72億元，年增達87.6%，近乎翻倍，續繳亮麗表現。據悉，廣達旗下AI 伺服器動能在這兩年來持續升溫，而隨著全球AI資料中心商機的持續增強，外界也看好，團隊今年AI伺服器出貨量有望維持三位數成長，且占整體伺服器營收比重將進一步提升至70%。

事實上，廣達旗下新架構的AI 伺服器已於2025年第1季下旬開始出貨，整體動能也優於去年第4季，顯示客戶需求持續強勁，持續擴大AI基礎建設投資。而廣達目前除了已掌握三大廠Google、微軟及亞馬遜AWS三大CSP廠AI伺服器訂單，就連輝達（NVIDIA）最新發布的新一代晶片GB300，廣達也成功入列合作名單。針對2025年AI的表現，董事長林百里也高喊「廣達又第一啦！」，為同仁們加油打氣。

林百里坦言，AI在這兩年迎來了大潮，除了自己下了一些指導棋，最重要的還有同仁們不斷努力付出的心血，而2025年是一個「禧」年，他也宣布旗下「AI超級電腦」，將在今年正式出產，預期將帶領廣達明年業績再創高峰。他也分享，集團能達成這個好成績，都是多虧了大家的功勞，他也再度跟大家重申「台廠還有很多的機會！」

展望未來發展，林百里強調，廣達去年在各項表現上拿下了全壘打，而自己認為2025年會是一個高成長的一年，他坦言，「我們自從2016年就已經開始研發AI，至今已經過了8個年頭，我們並非是因為跟風才投入研發的，而是經過仔細的評估」，而他認為，今年公司還會有大成長，他重申「天下的廣達，廣達的天下」，並希望大家在2025年在行銷、研發等方面，都可以同樣努力。