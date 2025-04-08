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關稅戰屠殺全球股市…他問房價跌嗎？「1條件」曝蛋殼恐跌爆

台股下挫772點收18,459點 台積電守住800大關、高價股剩10千金

黑天鵝基金經理人說大戲還沒上場 「史詩級崩盤最終將大跌80%」

台股綠海茫茫 安控亮4盞紅燈、兩檔列注意股

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股8日續補跌，盤中一度重挫逾千點、探至18180.48點，寫去年2月16日當周來最低。但安控族群卻有天鉞電（5251）、哲固（3434）兩檔注意股強鎖漲停，並激勵杭特（3297）、陞泰（8072）也隨之亮燈，表現搶眼。

惟節前飆股晶睿（3454）、邁達特（6112）、奇偶（3356）、昇銳（3128）等則繼續躺平。

天鉞電2月稅後純益100萬元，每股純益0.02元。天鉞電2024年終結連八年虧損，稅後純益198.6萬元，每股純益0.06元。

外界估計，天鉞電2025年首季營運約與去年同期相當，惟今年來自電子鎖有望開拓新客戶，加上自有品牌SecuFirst與ALC營運升溫，全年有望維持獲利。

哲固清明連假前夕列入注意股，公告2月營收8,336萬元、年增23.37%，稅前淨利748萬元、年增5.8%，稅後純益652萬元、年增15.19%，每股盈餘0.23元、年增15%；113年全年每股盈餘1.67元。

哲固目前營收結構仍以安全監控產品為主，占比高達92%，但積極發展具備較高毛利率的醫療顯示器，期盼能為公司帶來更高的利潤，逐步降低對傳統安控業務的依賴。

晶睿3月受惠品牌及代工業務雙引擎帶動，營收達7.19億元同期新高，月增24.8%、年增14.9%；首季營收15.83億元，年增24.6%。

晶睿高層日前表示，布局AI安防開發市場初見成效，成功在日本和巴西布局AI安防產品。

產業面上，應對美對等關稅，賴清德總統邀請產業代表座談傾聽意見後，提出「零關稅」及「投資國家隊」等五策略因應。當中也提及，將推動食衣住行及軍工、安控、次世代通訊、大健康等種種應用產業發展。

另，Cybersec 2025台灣資安大會預計4月15日～17日在南港展覽館舉行，逾400家資安業者參展，規模為歷年最大，亦是亞洲最大的資安展。包括晶睿等將參展。

天鉞電 營收

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