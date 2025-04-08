兩題材撐腰 聯電扮抗空先鋒

台股8日噴量續補跌，但晶圓二哥聯電（2303）挾著與美商合併傳聞，加上法人偏多奧援，不甩7日ADR跌勢更甚一哥台積電（2330），盤初曾由黑翻紅衝上42元、漲幅達3%，扮演電子權值抗空要角之一。

聯電近期傳出將與全球第五大晶圓代工企業格羅方德（GlobalFoundries）合併，雖網友痛批「先把護國神山大哥賣了，現在連二哥也要賣」，但題材仍吸引買盤轉進。清明連假前，聯電股價一度逼近50元關卡，成為投資人熱議的焦點。

籌碼面上，聯電7日補跌首日，遭三大法人反手賣超3,784張、止步連5買。清明連假前，投信已19日買超，累計買超18萬8,446張；外資連2買、買超1萬2,754張；自營商也連8買，買超1萬8,574張，整體偏多操作。

產業專家分析，美方現在還是相當覬覦台灣半導體產業的競爭優勢，這也隱含著美方將會持續推動台積電救援英特爾事宜，以及聯電與格羅方德的合併案。對於「大哥和二哥」後續可能會有的其他發展，需密切關注。

專家認為，美國總統川普、美國商務部長盧特尼克很快就會宣布晶片關稅相關事宜，此外，將從台灣奪回晶片製造業的發言，確實已對台灣半導體業形成極大壓力，廠商持續嚴陣以待。

而對於合併傳聞，經濟部日前僅表示，確有赴美行程，但對個別企業的假設性問題不便回應。