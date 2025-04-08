創意3月業績月增38% 智原月增22%

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠創意、智原與矽智財（IP）廠商力旺昨（7）日公布3月業績，其中創意（3443）月增幅度超過三成，今年第1季業績達歷史次高。智原單月增幅也超過二成，帶動首季業績站上歷史新高；力旺首季營收也是歷史次高水準。

創意3月合併營收為28.92億元，月增38.2％、年增31.9％，為歷史第三高；第1季合併營收為70.23億元，季增16.6％、年增23.4％。

在加密貨幣、AI應用等案件加持下，創意估計，今年整體營收、委託設計（NRE）、量產業務都將呈現雙位數百分比成長；其中，營收約成長中十位數百分比（14％至16％），但毛利率將年減數個百分點。

創意指出，2026年將有三家雲端服務供應商（CSP）客戶案件貢獻挹注，對明年展望樂觀、有信心。

智原3月合併營收為34.82億元，月增22.7％、年增3.12倍，首季合併營收74.37億元，季增1.51倍，年增幅度達1.88倍，符合原先預期，並改寫單季業績紀錄。

智原認為，中國大陸積極發展AI ASIC晶片，委外釋出訂單看增，有望帶動NRE及先進封裝業務量成長，今年營運成長幅度上看四成，全年業績將挑戰創歷史新高。

智原強調，公司現在的核心業務已由IP及成熟製程擴大，新增先進製程、2.5D封裝、3D封裝及晶片實體設計服務。

受到營收認列周期影響，力旺3月合併營收為9,295.6萬元，月減66％、年增6.6％，首季合併營收9.11億元，年增13.5％。

智原 營收

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