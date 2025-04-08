倚天酷碁3月營收月增60% 安碁資訊月增29%
宏碁集團旗下子公司「老虎隊」3月營收陸續出爐，倚天酷碁-創（2432）及資安服務廠商安碁資訊分別月增60.12%、29.45%。其中，倚天酷碁創單月次高紀錄，首季業績亦登頂；安碁資訊3月營收則為同期新高。
展望後市，倚天酷碁、安碁資訊目標今年營收維持雙位數增長。
倚天酷碁3月營收3.26億元，年增16.95%；首季營收7.56億元，季增4.13%、年增31.94%，為單季新高。
倚天酷碁預期，今年旗下電動滑板車及電輔車皆會成長，主因從目前自行車業界龍頭及客戶需求反饋來看，產業庫存調整已到尾聲階段，換言之，2025年市場需求將優於去年。
安碁資訊3月營收2.06億元、年增10.71%，為同期新高；首季營收5.16億元，季減14.57%，年增14.33%，為同期新高。
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