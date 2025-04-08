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智邦、昇達科 3月營收同步攻頂

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通股智邦（2345）、昇達科昨（7）日公布3月業績同步改寫歷史新高，智邦衝上173.17億元，月增34.2%，年增127.32%；昇達科為2.41億元，月增17.7%，年增30.6%。

智邦首季營收427.5億元，季增21.2%，年增126.8%，為歷史單季新高。法人指出，智邦近期受惠AI需求強勁，旗下高階交換器及AI加速器等產品出貨暢旺，推升營收屢創新高。

智邦目前來自美國市場貢獻營收約六至七成，旗下擁有台灣、越南、中國、美國爾灣、杜拜、土耳其等七個生產基地，台灣產能占比約65%，越南占20%。市場密切關注川普關稅政策對智邦後續影響，以及該公司是否打算增加美國產能。

昇達科首季營收6.2億元，季增9.8%，年增43%，創同期新高，單季歷史次高。

昇達科強調，旗下產品不受此次美國祭出新高關稅政策影響，營運與對美出口維持正常，另一方面，昇達科重點客戶即將有一項全球矚目的低軌衛星任務進行首次27顆衛星發射，預期將進一步帶動昇達科業績成長與全球布局動能。

昇達科 智邦

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