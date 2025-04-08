研華3月營收躍進19%

工業電腦龍頭研華（2395）受惠北美、歐洲、中國大陸及台灣市場成長，帶動今年3月營收雙成長，月增19.42%，年增25.61%，為二年新高。研華表示，因應國際地緣局勢，持續強化營運韌性，並與客戶緊密溝通，建立更具彈性的合作模式，以期降低整體風險與不確定性。

研華公布3月營收63.23億元；累計今年首季營收173.51億元，季增6.36%、年增25.02%。

以區域別來看，北美、歐洲、大陸及台灣3月表現佳，分別年增28%、22%、14%及26%；新興市場則較去年同期持平。但日本及南韓均較去年同期衰退。

事業群表現方面，智能系統事業群、物聯網自動化事業群、智能服務事業群表現突出，分別年增26%、31%及21%；嵌入式事業群年增10%，其中嵌入式運算與周邊系統成長12%，應用電腦事業群年增8%。

今年首季營收來看，區域別表現以北美、歐洲、大陸及新興市場表現突出，年增率分別為23%、25%、11%及24%；台灣及日本市場為個位數成長。南韓市場則較去年同期雙位數衰退。

事業群表現方面，智能服務事業群年增41%；智能系統事業群及物聯網自動化事業群分別年增27%及20%；嵌入式事業群年增11%，其中嵌入式運算與周邊系統成長12%、應用電腦事業群年增9%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，整體營運表現明顯回升。