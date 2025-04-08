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聯合報社論／台股血流成河，賴政府卻還在盲動

美股道瓊指數連跌三日…盤中震幅近2600點 那斯達克意外小漲

鴻海績優 兩外資力挺

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

鴻海（2317）在昨（7）日台股股災中雖跌停，但3月營收表現亮眼，創下歷年同期最高，符合法人預期。外資摩根士丹利（大摩）證券給予「優於大盤」，而高盛則是給予「買進」的評等，觀察目標價，大摩維持232元，而高盛則是維持220元。

鴻海3月營收5,521.25億元，月增0.1%，年增23.3%，歷年同期最高。今年第1季營收1.64兆元，季減22.9%，年增24.2%。大摩表示，雲端與網路業務因AI伺服器出貨成長而展現最強勁的月增幅。計算業務也因新款iPad與MacBook的組裝需求而呈現月增。

大摩指出， GB200伺服器機架出貨已於3月開始，並將自第2季起帶來明顯貢獻。儘管iPhone 16E開始量產，iPhone出貨仍可能因機型轉換而出現放緩。預估第2季總營收達1兆7,370億元，季增5%、年增12%，但須留意美國關稅帶來的顯著下行風險。

AI方面，高盛表示，管理層強調在AI伺服器市場的優勢，包括領先的設計能力、垂直整合、成本效率以及全球生產布局。在單一AI應用就有可能帶來龐大的運算需求，並且仍對AI伺服器業務的成長趨勢持正面看法。公司重申其2025年AI伺服器營收目標為1兆元，占伺服器總營收比重超過50%。

電動車部分，高盛指出，整體而言，鴻海對電動車代工趨勢仍持正面看法，並預期車廠（OEM）之間的激烈競爭將加速電動車代工的發展。美國關稅的不確定性也將促使電動車代工採用速度加快，因為鴻海在美國與台灣都具備全球化的電動車製造能力。

高盛說，鴻海目前的電動車產能主要布局在美國與台灣。未來管理層也考慮在東南亞、歐洲及印度設立電動車生產基地。近期美國關稅的不確定性，將有助於加速電動車代工的採用，因為品牌客戶可以利用鴻海在美國的在地化生產來降低風險。

美國 電動車 鴻海

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