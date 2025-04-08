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聯合報社論／台股血流成河，賴政府卻還在盲動

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台光電3月營收月增9% 持續擴產

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

受惠AI伺服器成長動能，銅箔基板廠商台光電（2383）昨（7）日公告3月營收76.68億元，月增9.1%，年增率64.8％，連五月改寫新高。

台光電今年第1季營收216.84億元，年增68.1%。

外界關注美國總統川普關稅政策，東南亞首當其衝，台光電表示，馬來西亞相關布局不受影響。台光電去年每股稅後純益（EPS） 27.81元創新高，董事會通過擬配息17元。去年EPS與配息均改寫新猷。

在產能擴充方面，台光電因應AI伺服器與高階網通低損耗材料的長期成長需求，持續推進擴產計畫，台光電重申，2025年將增加約20%產能，2026年增加15%產能，為全球及本地客戶提供服務。2025年因應AI需求，維持一季一個廠開出新產能的方向，依序為黃石、馬來西亞以及中山廠將陸續在第2季至第4季開出新產能，月產能分別增加30萬張、60萬張以及60萬張。

台光電表示，在各類伺服器、高階網通低損耗材料及低軌衛星通訊材料三大類產品的成長引擎帶動下，產能已接近全產全銷。

伺服器 台光電 馬來西亞

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