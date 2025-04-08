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貿聯3月營收月增14% 單月最佳

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

貿聯-KY（3665）昨（7）日公布3月營收57.38億元，創單月新高，月增14.7％，年增34.3%，首季營收以162.9億元同步攻頂。

貿聯第1季營收季增13%，年增31.8%。受大盤重挫衝擊，貿聯昨天股價下跌51元，收跌停價463元，成交量129張，尾盤賣單仍高掛4,800多張。

貿聯表示，3月總體出貨量創歷史新高，推升業績同步增長。與2月相比，工業用線束整體出貨量持穩。資訊用線束，高效能運算客戶出貨非常強勁，周邊設備客戶出貨量微幅減少。車用線束，電動車客戶的出貨量減少，非電動車客戶出貨量持平。電器用線束，整體出貨量顯著回溫。

貿聯是美國公司，總部位於加州，外界預期，受關稅衝擊相較較小。

貿聯董事長梁華哲先前表示，因應關稅大戰及地緣政治考量，已配合客戶展開全球布局，例如從中國大陸昆山廠，轉移部分高速線的產能到馬來西亞廠生產，與AI伺服器有關的零組件，多要求在中國大陸以外的地區生產。

貨量 貿聯

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