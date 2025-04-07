樺漢營收／3月月增24.7％ 創同期新高

工業電腦大廠樺漢（6414）公布2025年3月自結合併營收達130.7億元，年增4.9％，月增24.7％，年、月營收皆雙增，營運表現持續攀升，樺漢個體營收年增45.5％，月增45.6％，展現長期營運韌性與強大動能。

樺漢三大事業體3月營收表現亮眼，工控設計達33.1億元，年增40.8％；品牌通路51.4億元，年減5.8％；系統整合46.2億元，年減0.8％。其中，樺漢個體（包含全資子公司）營收達21.5億元，年增45.5％，延續穩健成長動能。

樺漢3月營收表現穩健，主要來自樺漢個體營運持續增長，受惠於邊緣AI應用需求帶動，為整體集團提供強勁支撐，工控設計領域亦持續展現營收成長動能。同時，樺漢加快布局邊緣Edge AI、軟硬與雲網整合方案，全面強化產品競爭力與市場滲透率。

面對美國針對全球對等性關稅政策，國際貿易局勢震盪，科技業首當其衝，儘管樺漢科技採FOB （Free on Board）出貨條件、營運未直接受關稅衝擊，主動協助全球客戶因應變局，為降低客戶在新關稅政策下的成本壓力並維持市場競爭力，樺漢已迅速調整全球生產與供應鏈配置，加速美國的產能布局。除原本運營的匈牙利工廠和規劃中的墨西哥產線外，將於田納西州新增設超過三萬五平米的生產基地，加速投產。

在東南亞方面，樺漢則迅速規劃以新加坡子公司為主要樞紐，馬來西亞為輔，打造具區域彈性的製造與供應平台；同時透過全球第三方物流（3PL）服務據點，強化物流與關稅管理，提升供應鏈靈活度與韌性。未來，樺漢將持續提升ESaaS智慧解決方案，並協助客戶因應國際情勢，多元布局全球。