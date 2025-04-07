電信三雄成資金避風港 股價相對抗跌

川普關稅政策一出，全球股市全遭殃，台股7日大跌，超過1,700家上市櫃公司落入跌停，電信三雄中華電（2412）、台灣大（3045）、遠傳（4904）則因為以內需市場為主，且營運穩定，現金配息亮眼，成為資金避風港，股價相對抗跌。

中華電信下跌6元，收124元，跌幅4.62%，成交量放大至5.5萬張，外資賣超3,400張，投信及自營商則分別買超276張、217張；台灣大下跌3元，收113元，跌幅2.59%，跌幅相對低，成交量放大至1.55萬張，外資買超4,647張；遠傳下跌4.3元，收88.4元，跌幅4.64%，成交量放大至1.49萬張，外資買超5,440張。

中華電信2024年營收及獲利連續七年成長，日前公布每股將配發5元現金股利，盈餘分配率104.2%，創2017年以來最高，將發出387.87億元現金股利。以今日收盤價計算，現金殖利率4%。

此外，中華電信持續追求營運成長，中華電信日前已公布今年財測目標，合併營收要達2,327.4億元至2,337.4億元，年增率1.2%至1.6%，每股稅後純益4.62元至4.82元。

台灣大2024年每股稅後純益4.57元，盈餘分配每股配發4.1111元現金股利，資本公積發放現金股利每股0.3889元，每股將發放4.5元現金股利，累計發出136億元，以今日股價計算，現金殖利率逼近4%。

日前台灣大公布2025年目標，營收可望年增8%至10%，其中，電信年增5%至7% ，其他業務（電商為主）年增10%至12% ，合併營業利益年增7%至9%，營業利益率9%至11%，合併EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）年增2%至4%。

遠傳今年每股將配發3.56元現金，創近六年新高，盈餘分配率百分百，較2023年每股配發3.25元，成長9.5%，以今日股價計算現金殖利率4.03%。

遠傳2025年財測合併總營收目標1,083.3億元，年增3.5%，再創歷史新高，稅後純益131億元，每股稅後純益3.63元，年增率2%。