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弘凱營收／3月6947萬元 月增39.13%、年增4.62%

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

光電半導體整合方案供應商弘凱（5244）受惠農曆年後客戶開始補庫存，7日公告3月營收6,947萬元，月增39.13%、年增4.62%。弘凱看好今年兩大核心業務，智慧感測與汽車應用，均可望重拾成長動能。特別是應用於博弈機台的光源產品，受惠技術領先，今年首季訂單較去年同期大幅成長超過50%，表現突出。

在關鍵的車用市場，弘凱新一代EVO智能LED以其領先技術，實現更小尺寸、亮度提升三倍的效能，已獲多家國際Tier 1大廠認證，能滿足高階智慧座艙內飾板的穿透需求，並簡化線路設計。公司正積極拓展非中國市場，尤其看好韓系、歐系車廠及潛力巨大的印度市場。

智慧感測也是發展重點。除了既有的紅外線(IR)、飛時測距(ToF)產品線，弘凱近年積極佈局不可見光應用，應用於智能穿戴設備的OTS光學追蹤傳感器，以及用於伺服馬達、精密運動控制的光學編碼器（Optical Encoder）皆已開始小量出貨，逐步為公司帶來新的營收來源。

為支應未來成長，南通新廠建設正加速進行，預計今年第4季正式量產。第一階段月產能可達2億顆，是深圳廠的兩倍，未來規劃可擴充至目前四倍。新廠將優先投產感測元件及高階EVO ICLED車用產品。

展望未來，弘凱將持續深化IC LED技術，布局下一代智慧座艙與車外照明系統，並已加入矽光子聯盟。雖面臨PC市場復甦緩慢、中國總體經濟等挑戰，公司仍對全年營運成長與維持獲利目標抱持信心。

LED 營收

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