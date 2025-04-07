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佳世達營收／醫療事業帶動 3月月增13.8%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

佳世達（2352）7日公布今年3月營收，月增13.8%、年增6.1%，佳世達表示，依各事業表現來看，醫療事業成長幅度最高，資訊科技、工業商業用與智能方案等事業也都較去年同期成長。

佳世達2025年3月合併營收為176.79億元，較去年同期成長 6.1%，較上月成長 13.8%。累計2025年1~3月合併營收為498億元，較去年同期成長 6%。

佳世達指出，依各事業表現來看，醫療事業成長幅度最高，資訊科技、工業商業用與智能方案等事業也都較去年同期成長。

佳世達董事長陳其宏先前指出，2025年有全新的開始，目前維持能見度比較好的看法，從營收來看，後續有機會逐季向上。

對於四大事業體今年展望，陳其宏認為，醫療事業延續雙位數成長，仍是集團成長最強的事業群；智能解決方案事業群方面，去年業績微幅衰退，加上子公司提列存貨跌價損失，衝擊獲利表現，但今年可望回穩；網通事業受到客戶去化庫存影響，去年表現也不好，不過已經落底，今年同樣會回溫。

在最大業務顯示器方面，陳其宏指出，復甦趨勢明顯，今年可望有10%的成長，而投影機去年已到谷底，今年應該也會有類似的復甦效應，整體來看，醫療、網通、AIoT、資通訊等四大事業今年不論營收及獲利都會優於去年。

佳世達 營收 陳其宏

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