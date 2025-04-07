散熱雙雄奇鋐、雙鴻出貨旺 3月營收齊創歷史新高

散熱模組大廠奇鋐（3017）、雙鴻（3324）7日陸續公告上月營收，奇鋐3月營收85.1億元，月增6.1%、年增67.5%；雙鴻3月營收17.36億元，月增33.1%、年增52.7%，二家業者3月營收均創歷史新高，業績表現亮眼。

奇鋐累計今年首季營收233.32億元，年增52.4%，創歷史新高。奇鋐上月成長主因來自AI伺服器相關零組件出貨暢旺，至今仍是訂單滿手，應接不暇，而且也已成功切入GB300供應鏈，估計全年營運將呈現逐季上升，第4季為業績最高峰。

奇鋐董事長沈慶行曾在法說會信心滿滿指出，AI已是產業趨勢，未來AI將無所不在，因此資料中心、伺服器的需求只會越來越強烈，散熱商機也將持續擴大，預料今年無論營收、獲利都會比去年更好，營運將再創高峰。

據悉，奇鋐越南廠一、二期目前已投入生產，第三期則在去年第4季已開工建造，估計今年中旬陸續啟用；其中，一、二期廠房主要生產模具、風扇、散熱器與快接頭，三期廠房則生產機箱與機櫃。

至於雙鴻部分，今年首季營收44.14億元，年增40.2%。雙鴻表示，上月業績攻頂主因來自AI伺服器水冷板出貨暢旺，加上輝達（Nvidia）50系列新款顯示卡出貨強勁以及筆電散熱需求成長，推升整體營收向上。

展望未來，雙鴻認為，50系列新款顯示卡的市場需求仍相當強勁，估計4月顯示卡散熱產品出貨動能仍將維持高檔，而AI伺服器水冷板也是持續增長，對第2季營運持樂觀態度。

據悉，雙鴻去年AI水冷佔整體營收僅10至15%，但今年將擴大為45至50%，而整體伺服器營收則預估將年增130%以上，加上AI水冷零組件的毛利率較高，因此對獲利表現將有正面幫助。

至於客戶端方面，雙鴻原先只有二家CSP客戶，但近期又在新增三家，總計目前有五家CSP客戶，預料今年會有近75%的AI水冷營收來自這五大客戶所貢獻。