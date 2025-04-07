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宏達電營收／3月3.64億元 月增98.07%、年增67.76%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電（2498）7日公布3月合併營收3.64億元，月增98.07%、年增67.76%，累計今年前三月合併營收7.08億元， 年增19.06%。

宏達電在2025世界行動通訊大會展示以VIVERSE、XR、AI與5G為核心的整合實力，呈現科技如何重塑通訊、娛樂與企業應用，加速3D沉浸式網路發展的實現。同時發表新一代VIVERSE技術，透過AI驅動的3D建構與開放互通架構，大幅降低3D內容創建門檻。台灣大哥大（3045）董事長蔡明忠亦親臨HTC展區，深入體驗HTC在娛樂、文化藝術與影視製作等領域所帶來的創新XR應用與突破性發展。

宏達電推出免編輯程式碼的3D創建平台VIVERSE Create，及全新3D內容託管與共享平台VIVERSE Worlds，可將2D圖片與影片快速轉換為3D模型和場景，輕鬆嵌入任一網站。

另外，搭載VIVERSE獨家渲染串流技術Polygon Streaming，即使在低頻寬環境下也能即時呈現高解析畫面。平台也整合Sketchfab數百萬個3D素材，廣泛應用於電商、動畫、互動網站等場景，協助創作者與企業更快速打造彈性多元的沉浸式體驗。

宏達電展出VIVE大場域實景娛樂技術（LBE），亮相全球矚目的沉浸式體驗《聖家堂：永恆高第》，展現XR科技在文化娛樂與體驗設計上的突破；虛擬製作系統VIVE Mars結合AI，強化攝影機追蹤與即時互動能力，擴展影視與內容製作應用場景。

宏達電旗下專注5G與未來通訊技術的G REIGNS亦於展會中發表AI驅動的智慧工廠應用，涵蓋自主移動機器人（AGV）、AI安全監控與無人機檢測，推動工業5.0、無人倉儲與遠端管理等應用，協助企業提升效率與安全性。 同時G REIGNS與聯發科技（2454）攜手展示前瞻性6G混合計算技術，整合智慧裝置、無線接取網路與邊緣雲資源，實現超低延遲的環境感知與即時運算，推動生成式AI、個人AI助理、智慧城市與XR沉浸式體驗等未來關鍵應用。

HTC旗下支持全球新興藝術實驗與科技倡議的VIVE Arts首度與法國凡爾賽宮合作，推出全新沉浸式VR體驗《凡爾賽：太陽王的失落花園》，運用尖端虛擬實境技術重現17世紀路易十四時期的宮廷風貌。觀眾戴上VIVE Focus Vision頭戴裝置，透過HTC大場域實景娛樂技術（LBE），親身踏入皇家動物園、忒提斯洞穴與迷宮花園三大歷史場景，沉浸探索昔日法國王室的榮耀與權力象徵。展期自2025年3月25日至2026年1月4日。

AI 宏達電

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