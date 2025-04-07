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宏達電營收／3月3.64億、月增98% 業績表現回暖

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

宏達電（2498）7日公告3月營收3.64億元，月增98.1%、年增67.8%，雙率雙增，業績表現回暖；累計今年首季營收7.08億元，年增19.1%。

宏達電上月營收增長主因來自出貨量提升，近期該公司發表新一代VIVERSE技術，透過AI驅動的3D視覺與開放互通架構，大幅降低3D內容創造驅動力。

此外，宏達電提出重點5G與未來技術的G REIGNS，亦於展會中發表AI驅動的智慧工廠應用，涵蓋自主移動機器人（AGV）、AI安全監控與無人機通訊，推動工業5.0、無人靜脈與網關管理等應用，協助企業提升效率與安全性。

REIGNS與聯發科技（2454）展現驚人的6G混合運算技術，整合智慧裝置、無線接取網路與邊緣雲端資源，實現超低延遲的環境感知與即時攻擊，推動生成式AI、個人AI助理、智慧城市與XR沉浸式體驗等未來關鍵應用。

至於應用方面，宏達電日前已宣布與法國凡爾賽宮合作，推出全新沉浸式 VR 體驗《凡爾賽：太陽王的失落花園》，引入尖端虛擬現實技術取代 17 世紀路易十四時期的宮廷風貌。

AI 宏達電

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