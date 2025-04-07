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旺宏3月營收雙增...站上20億元 訂單明顯回溫

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
旺宏總經理盧志遠。圖／旺宏提供
旺宏總經理盧志遠。圖／旺宏提供

非揮發記憶體大廠旺宏（2337)今（7）日結算3月合併營收為22.51億元，為六個月高點，月增18.8%、年增，也是繼今年1月後，再度呈現月增和年增雙增，顯示訂單明顯回溫。

旺宏累計今年第1季合併營收61.37億元，季增3.8%，也比去年同期6.5%。

旺宏總經理盧志遠稍早展望第1季營運時表示，去年是旺宏不好的一年，主要受大環境不佳，如車用電子需求疲弱、主力客戶產品週期進入第七年以及線上遊戲興盛，導致整體銷售下滑，公司也提列不少存貨跌價損失。

盧志遠說，旺宏去年資本支出 27 億元，為力求今年力拚轉盈，今年資本支出降至零，先優先消化目前帳上134億元的庫存，希望能將去年認列的50億元存貨跌價損失，能在今年回沖。

旺宏 營收 資本支出

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