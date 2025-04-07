訊連營收／3月1.8億元！AI新應用加持 助單月年增10.1%

軟體研發大廠訊連（5203）7日公布3月營收達1.8億元，月減3.8%、年增10.1%；前3月累計合併營收達到5.71億元，年增16.1%。

事實上，訊連旗下全系列產品已全面邁向「Gen AI 2.0新時代」，總經理林昭宏坦言，進入2.0時代不僅會讓AI更聰明，也要讓用戶在AI技術的使用上能夠更加「精準」，未來與AI的互動並非單一模式，而會搭載AI 2.0的軟硬體，將聽得懂「文字」也會看得懂「圖片」，整個溝通的模式都會更加多元。

訊連已推出可於英特爾（Intel）新世代處理器Core Ultra Processors (Series 2)平台上運行的地端生成式AI數位行銷編輯軟體「Promeo」。經營團隊指出，這套軟體是訊連這十年來最大、最精彩的精品，而這也是訊連在軟硬結合上的最新成果。基本上訊連看到了AI技術的長期趨勢，這也是訊連十年來最重要的一天。總經理林昭宏則強調，目前團隊在這波AI方面的合作夥伴，先以英特爾為主，不過未來與輝達（NVIDIA）、超微（AMD）也都會有合作。

展望未來，總經理林昭宏表示，生成式AI應用已成為當前的發展趨勢，訊連也將其深度融入多媒體產品中。未來訊連目標是實現更全面且精準的生成式AI應用體驗，為市場提供兼具創新性和實用性的解決方案，同時積極推動AI創作的普及性及便利性，讓更多使用者能輕鬆掌握AI技術的潛力。

訊連共同總經理古媄君也表示，今年獲獎的PeopleTracker是訊連推進AI影像技術應用的成果，展現了智慧安防領域的創新突破。訊連將持續致力於技術創新，為多元產業帶來更高價值。