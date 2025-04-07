快訊

苗栗驚傳懸疑命案…母子3人臥床 媽媽刀插胸口命危、2幼子亡

綠委點名蔡英文率隊談對美關稅？ 蔡辦回應了

看膩吉卜力？AI生成「糖膠公仔」風格更Q ChatGPT圖像指令教學全掌握

訊連營收／3月1.8億元！AI新應用加持 助單月年增10.1%

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
訊連總經理林昭宏。記者吳康瑋／攝影
訊連總經理林昭宏。記者吳康瑋／攝影

軟體研發大廠訊連（5203）7日公布3月營收達1.8億元，月減3.8%、年增10.1%；前3月累計合併營收達到5.71億元，年增16.1%。

事實上，訊連旗下全系列產品已全面邁向「Gen AI 2.0新時代」，總經理林昭宏坦言，進入2.0時代不僅會讓AI更聰明，也要讓用戶在AI技術的使用上能夠更加「精準」，未來與AI的互動並非單一模式，而會搭載AI 2.0的軟硬體，將聽得懂「文字」也會看得懂「圖片」，整個溝通的模式都會更加多元。

訊連已推出可於英特爾（Intel）新世代處理器Core Ultra Processors (Series 2)平台上運行的地端生成式AI數位行銷編輯軟體「Promeo」。經營團隊指出，這套軟體是訊連這十年來最大、最精彩的精品，而這也是訊連在軟硬結合上的最新成果。基本上訊連看到了AI技術的長期趨勢，這也是訊連十年來最重要的一天。總經理林昭宏則強調，目前團隊在這波AI方面的合作夥伴，先以英特爾為主，不過未來與輝達（NVIDIA）、超微（AMD）也都會有合作。

展望未來，總經理林昭宏表示，生成式AI應用已成為當前的發展趨勢，訊連也將其深度融入多媒體產品中。未來訊連目標是實現更全面且精準的生成式AI應用體驗，為市場提供兼具創新性和實用性的解決方案，同時積極推動AI創作的普及性及便利性，讓更多使用者能輕鬆掌握AI技術的潛力。

訊連共同總經理古媄君也表示，今年獲獎的PeopleTracker是訊連推進AI影像技術應用的成果，展現了智慧安防領域的創新突破。訊連將持續致力於技術創新，為多元產業帶來更高價值。

AI 訊連 軟體

延伸閱讀

加密貨幣、大螢幕呈現絢麗色彩必備 黃仁勳靠「摩托車隊」與英特爾競爭

傳台積電救英特爾 藍委：賴清德不要只會送錢給美國

白宮持續施壓？英特爾、台積電傳初步同意成立晶片製造合資企業

目標超越台積電！英特爾CEO陳立武首公開演說 主打美國牌合作川普

相關新聞

台股史上最大跌幅 鴻海創辦人郭台銘成受災戶

台股7日創史上最大跌幅，根據證交所統計，截至今年2月底為止，鴻海（2317）創辦人郭台銘持有174萬張鴻海股票，若是以去...

鴻海3月營收亮 大摩：「優於大盤」仍需注意關稅風險

鴻海（2317）3月營收5,521.25億元，月增0.1%，年增23.3%，歷年同期最高。今年第1季營收1.64兆元，季...

群創本業升級 同步精進

群創（3481）董事長洪進揚及總經理楊柱祥在股東會「營業報告書」中，釋出轉型半導體有成的好消息之餘，強調面板本業同步持續...

華邦電、世芯、京元電 大摩挺

摩根士丹利（大摩）證券指出，雖然關稅戰正式開打，中國大陸也強勢回擊，但美中科技戰早於川普第一任任期即已啟動，關稅戰對大陸...

一詮上月業績月增21% 散熱動能強

LED導線架廠一詮（2486）昨（6）日公告3月合併營收5.12億元，攀上近四個月來高點，月增21.1%，年增23.3%...

對等關稅上路 中信投顧：不宜貿然殺低 聚焦台積電等

美國總統川普宣布對等關稅，造成歐美股市激烈動盪，市場認為，7日台股將難免受到衝擊，不過，中信投顧認為，關稅利空早已大多反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。