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臻鼎營收／3月與首季創歷年同期新高 觀察美國關稅不確定性

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
臻鼎董事長沈慶芳在台灣總部動土典禮。記者尹慧中攝影
臻鼎董事長沈慶芳在台灣總部動土典禮。記者尹慧中攝影

全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）7日公布2025年3月合併營收為新台幣144.08億元，年增29.88%，月增18.06%，創下歷年同期新高；第1季營收達新台幣400.82億元，年增23.29%，亦刷新歷年同期新高，展現公司穩健的營運實力。

臻鼎表示，三月營收持續顯著年增，主要受惠於客戶新品出貨動能，帶動行動通訊與電腦消費相關產品營收皆實現雙位數年增，同時IC載板業務亦維持穩健的雙位數成長趨勢。整體而言，2025年第1季在行動通訊、電腦消費、伺服器/車載/光通訊以及IC載板等四大應用領域皆繳出雙位數成長的亮眼表現，顯示臻鼎多元產品線在各關鍵應用領域均具高度競爭力。

展望後市，臻鼎指出，面對美國關稅政策所帶來的全球局勢不確定性，對終端消費市場之成長動能仍需進一步觀察。公司將持續強化全球布局與供應鏈韌性，靈活調整營運策略，隨時做好因應政策變化與市場波動的準備，確保穩健的營運表現。

營收 臻鼎

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