智邦營收／3月173億元創新高也沒用 但股價一樣躺平

網通大廠智邦（2345）7日公布3月營收高達173.17億元，不僅單月營收直接站上170億元大關，更一舉超過去年12月單月歷史新高的155.4億元，刷新歷史新高紀錄。

不過營收創新高也沒用，受到美國川普政府關稅影響，上市櫃公司幾乎全部躺平落入跌停；智邦也不例外，一開盤就跳空跌停，下跌58元，收531元，跌破日、月、季均線，股價創近五個月新低。

智邦3月營收173.17億元，月增34.2%，年增達127.32%，累計第1季營收427.5億元，年增126.8%，較去年第4季新高水準的390億元，季增9.7%。