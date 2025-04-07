快訊

剛開會就吵！柯建銘不滿傅崐萁坐主賓位開嗆 卓揆面露尷尬

明天續跌？台積電相隔16年跳空跌停 委賣達近12萬張

不只熬夜傷肝 醫曝「睡太久」提高肝癌機率：別陷入惡性循環

智邦營收／3月173億元創新高也沒用 但股價一樣躺平

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通大廠智邦（2345）7日公布3月營收高達173.17億元，不僅單月營收直接站上170億元大關，更一舉超過去年12月單月歷史新高的155.4億元，刷新歷史新高紀錄。

不過營收創新高也沒用，受到美國川普政府關稅影響，上市櫃公司幾乎全部躺平落入跌停；智邦也不例外，一開盤就跳空跌停，下跌58元，收531元，跌破日、月、季均線，股價創近五個月新低。

智邦3月營收173.17億元，月增34.2%，年增達127.32%，累計第1季營收427.5億元，年增126.8%，較去年第4季新高水準的390億元，季增9.7%。

延伸閱讀

川普關稅風暴 高盛調高美國經濟衰退機率至45%

台積電睽違16年跳空跌停 委賣達近12萬張

川普高關稅 謝國樑：有業者受劇烈影響 北北基桃市長最快後天會商

川普關稅50國將談判 恐引發經濟大衰退

相關新聞

鴻海3月營收亮 大摩：「優於大盤」仍需注意關稅風險

鴻海（2317）3月營收5,521.25億元，月增0.1%，年增23.3%，歷年同期最高。今年第1季營收1.64兆元，季...

群創本業升級 同步精進

群創（3481）董事長洪進揚及總經理楊柱祥在股東會「營業報告書」中，釋出轉型半導體有成的好消息之餘，強調面板本業同步持續...

華邦電、世芯、京元電 大摩挺

摩根士丹利（大摩）證券指出，雖然關稅戰正式開打，中國大陸也強勢回擊，但美中科技戰早於川普第一任任期即已啟動，關稅戰對大陸...

一詮上月業績月增21% 散熱動能強

LED導線架廠一詮（2486）昨（6）日公告3月合併營收5.12億元，攀上近四個月來高點，月增21.1%，年增23.3%...

對等關稅上路 中信投顧：不宜貿然殺低 聚焦台積電等

美國總統川普宣布對等關稅，造成歐美股市激烈動盪，市場認為，7日台股將難免受到衝擊，不過，中信投顧認為，關稅利空早已大多反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。