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研華營收／3月63.23億元 年增25.61%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

研華（2395）7日公布2025年三月份合併營收為新台幣63.23億元，較去年同期營收50.34億元成長25.61%。累計研華前三月合併營收達173.51億元，較去年同期營收138.79億元成長25.02%。

三月營收以區域別來看，北美、歐洲、中國大陸及台灣表現佳，年對年分別增長28%、22%、14%及26%，新興市場則較去年同期表現持平，然而日本及韓國均較去年同期衰退。

事業群表現而言，智能系統事業群（Intelligent System Sector, iSystem）、物聯網自動化事業群（IoT Automation Sector, iAutomation）、及智能服務事業群（Intelligent Service Sector, iService）表現突出，年對年分別增長26%、31%及21%；嵌入式事業群（Embedded Sector）整體年增10%，其中以嵌入式運算與周邊系統（Embedded IoT Group, EIoT）成長12%，而應用電腦事業群（Applied Computing Group, ACG）年增8%。

累計前三月營收來看，區域別表現以北美、歐洲、中國大陸及新興市場表現突出，年對年分別增長23%、25%、11%及24%；台灣及日本市場為個位數年增。而韓國市場則較去年同期雙位數衰退。

事業群表現方面，智能服務事業群年增41%；智能系統事業群 及物聯網自動化事業群年對年分別增長27%及20%；嵌入式事業群整體年增11%，其中嵌入式運算與周邊系統成長12%、應用電腦事業群 年增9%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，整體營運表現明顯回升，從接單出貨比（BB值）觀察，公司整體及三大區域之BB值仍大於1，市場動能穩健成長。在面對市場對邊緣運算與AI的高度需求下，研華以軟硬體整合能力，積極布局AI與邊緣運算技術，深化全球生態系合作，提供從端到雲的完整解決方案，協助產業客戶加速數位轉型並在AI浪潮中保持競爭優勢。同時，研華也將因應國際地緣局勢，持續強化營運韌性，並與客戶保持緊密溝通，建立更具彈性的合作模式，以期降低整體風險與不確定性。

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