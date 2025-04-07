鴻海3月營收亮 大摩：「優於大盤」仍需注意關稅風險

鴻海（2317）3月營收5,521.25億元，月增0.1%，年增23.3%，歷年同期最高。今年第1季營收1.64兆元，季減22.9%，年增24.2%，也是歷年同期最高，符合預期。大摩給予「優於大盤」，而高盛則是給予「買進」的評等，觀察目標價，大摩維持232元，而高盛則是維持220元。

大摩表示，雲端與網路業務因AI伺服器出貨成長而展現最強勁的月增幅。計算業務也因新款iPad與MacBook的組裝需求而呈現月增。

大摩指出，GB200伺服器機架出貨已於3月開始，並將自第2季起帶來明顯貢獻。儘管iPhone 16E開始量產，iPhone出貨仍可能因機型轉換而出現放緩。預估第2季總營收達1兆7,370億元，季增5%、年增12%，但須留意美國關稅帶來的顯著下行風險。

高盛則指出，整體而言，鴻海對電動車代工趨勢仍持正面看法，並預期車廠（OEM）之間的激烈競爭將加速電動車代工的發展。美國關稅的不確定性也將促使電動車代工採用速度加快，因為鴻海在美國與台灣都具備全球化的電動車製造能力。

高盛說，鴻海目前的電動車產能主要布局在美國與台灣。未來管理層也考慮在東南亞、歐洲及印度設立電動車生產基地。近期美國關稅的不確定性將有助於加速電動車代工的採用，因為品牌客戶可以利用鴻海在美國的在地化生產來降低風險。