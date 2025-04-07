群創本業升級 同步精進

群創（3481）董事長洪進揚及總經理楊柱祥在股東會「營業報告書」中，釋出轉型半導體有成的好消息之餘，強調面板本業同步持續精進，包括MicroLED技術重大突破、筆電應用、遊戲機相關等新世代高階顯示技術邁步，並導入AI賦能，大步啟動數位轉型再升級。

洪進揚及楊柱祥在共同署名的營業報告書中指出，AM MicroLED第三代顯示技術隨著終端應用、技術性能提升，及製程良率獲顯著提升等方面持續取得突破，加快商業化進程，並已獲美國核准近580餘件專利，在國際展覽與全國顯示技術大賞中屢獲多項技術好評與肯定。

兩人說明，AM MicroLED具高畫質、無縫自由拼接、反應速度快、低功耗、超省電等多項優異特點，可應用於智慧育樂，如高級劇院、博物館等8K視網膜大型顯示市場與智慧移動、智慧零售等多元創新場域，致力重塑顯示科技產業新價值。