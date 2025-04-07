華邦電、世芯、京元電 大摩挺

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

摩根士丹利（大摩）證券指出，雖然關稅戰正式開打，中國大陸也強勢回擊，但美中科技戰早於川普第一任任期即已啟動，關稅戰對大陸AI發展衝擊有限。隨大陸AI發展迅速，本地化趨勢強勁，其中AI GPU、記憶體、半導體設備的發展值得關注，點讚台廠華邦電（2344）、世芯-KY、京元電子等三檔個股，皆給予「優於大盤」評等。

大陸AI推理需求強勁，根據大摩產業調查顯示，這項需求似乎尚未完全由大陸本土GPU計算晶片所供應，主要瓶頸來自中芯國際。據了解，光刻設備仍是中芯在先進製程擴產上的主要障礙。此外，製程控制設備不足，也顯然影響了良率的提升。

大摩表示，世芯-KY未來三年營收年複合成長率（CAGR）可達40%至50%，即便在2奈米項目能見度提升的情況下仍維持此目標。3奈米項目進展符合預期，預計將於2025年底開始小量生產，並於2026年上半年進入大規模量產階段。此外，公司與其IP合作夥伴正積極與其他CSP廠洽談，爭取更多新項目機會。

另一方面，大陸在AI DRAM和3D NAND記憶體領域發展迅速。大摩表示，不論在技術還是產能方面都有所提升，其中由於邊緣運算興起，需要採用晶圓對晶圓（WoW）技術，將邏輯晶圓與DRAM晶圓進行堆疊，看好華邦電作為晶圓堆疊技術的受益者。

大摩對輝達H20及其圖形供應鏈仍持正面態度，京元電子作為供應鏈之一，短期內樂觀看待。不過，大摩指出，成熟製程晶圓代工產能過剩仍值得關注，因此世界維持「劣於大市」，聯電則維持「中立」評級。

AI 大摩 晶圓代工

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