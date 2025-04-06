對等關稅上路 中信投顧：不宜貿然殺低 聚焦台積電等

美國總統川普宣布對等關稅，造成歐美股市激烈動盪，市場認為，7日台股將難免受到衝擊，不過，中信投顧認為，關稅利空早已大多反應，毋須恐慌性殺低，此時反倒可以留意產業地位穩固或美國市場依賴度低的台積電（2330）、聯發科（2454）、達發（6526）、台光電（2383）、工業電腦等族群。

中信投顧表示，根據白宮公布的行政命令，美國將對全球各國進口商品課徵對等1關稅，課徵10%關稅的國家與商品於5日生效，其餘稅率超過10%的國家於9日生效。其中，針對中國最新關稅稅率為54%，即先前宣布的20%加上對等關稅34%。鋼鐵、鋁、藥品、銅、半導體、木材、金銀、能源和某些美國沒有生產的礦產，不必課徵（或再課徵）對等關稅，亦即台灣半導體不用課對等關稅。

特定商品關稅方面，日前公布針對所有進口美國汽車課徵25%關稅，川普宣布3日正式生效。此次關稅相較先前華爾街大行預測情境，關稅力度和廣度都更大，至於能否減低衝擊，接下來看主要影響對手國家的反應，截至目前，歐盟、加拿大、中國皆表態將要針對美國已公布關稅政策採取反制措施，日本則是表示將繼續堅持不懈地與美國談判，不排除報復措施，但首先必須對關稅的細節進行徹底評估。

在歐美股市激烈反應中，觀察台股自24,000點以上高峰，已經修正3,000點，在悲觀的氣氛中，不宜貿然殺低，因為美國接下來將調降企業所得稅率，美股亦將隨之反彈。除了避開低毛利率且會進一步被關稅壓縮的公司以外，投資人可以正面留意的方向，在邊緣AI發展，這是明確的趨勢，台灣市值最大的兩家公司，這次都屬於對等關稅豁免，同數邊緣AI的受惠者，其他如工業電腦廠商，能落實產業應用場景的，長線發展亦看好。

在台股方面，中信投顧認為，台積電短期評價依舊因關稅政策而承壓，但基於在先進製程絕對領先優勢，加上現本益比已回落至過往區間中下緣，建議待股價止穩後可逢低布局，此外，台積電勢必加速在美擴產時程，建議可關注最優先受惠的廠務工程股。

另外，輝達自身的成長彷彿趨緩，但聯發科跟輝達的合作越來越全面，從車用智慧座艙，到AI PC、小型超級電腦GB10，到Nintendo switch 2晶片，再到NV-link IP，Google下一代TPU將由聯發科設計並交由台積電生產，預計2026年量產，聯發科能取得較低代工價格較同業具優勢，2026年ASIC業務預期佔比超過5%，市場預估今、明年每股獲利（EPS）72、86.8元，建議回檔逢低布局。