南亞科、技嘉、宣德 法說聚光

南亞科（2408）將在10日舉行法說會，技嘉（2376）與宣德（5457）則將在11日舉行法說會，外界將關注，業者對今年景氣看法，尤其是川普宣布課徵對等關稅後，對科技廠商的衝擊，以及如何因應等對策。

展望後市，南亞科先前指出，DRAM市場朝向正向發展，隨著中國大陸等地官方刺激消費政策與業界主動調整產能效益持續發酵，庫存有機會逐步調整，帶動產品價格好轉，不過現階段在全球關稅戰下，法人認為市況將有所變動。

不過南亞科會繼續強化核心競爭力，進人高階DDR5高密度模組市場、強化低功率及中／低容量產品銷售，並擴展客製化業務。同時全力衝刺邊緣AI裝置，專注客製化高頻寬記憶體。

至於技嘉去年營收創下新高，今年在AI伺服器挹注下，業績再戰新高。技嘉新設立的巴西廠近期開幕，主要是生產AI伺服器，並主攻巴西與拉丁美洲市場，以降低川普對等關稅的衝擊，同時，未來是否也在巴西設立筆電生產線，積極拓展拉美市場，也值得關注。

針對川普宣布對等關稅，技嘉產品是否漲價？技嘉回應指出，這個需要仔細計算及討論，還需要些時間。技嘉的筆電是以大陸製造為主，在川普第一任期間，技嘉也是為了因應關稅，把部分筆電移回桃園廠生產，隨著川普將對台灣課徵32%對等關稅，恐怕也將受到影響。

而宣德去年營收創下歷史新高，今年新加入雲端家用AI鏡頭組裝、工控與低軌衛星等多項利基型產品帶動，加上來自母公司的轉單效應，今年營運應該是逐季上升，營收持續邁向高峰。

針對川普關稅戰，宣德之前表示，川普掀起關稅戰，宣德反而受惠，因為美中貿易戰愈演愈烈，母公司的客戶有部分訂單轉到宣德來做，尤其是網通產品最明顯。

宣德目前除了越南廠與墨西哥廠可以生產之外，也交由印度代工廠生產，該公司擁有完整的全球布局可以因應。另外，若是越南也被美國課徵關稅，旗下的馬來西亞廠產能也準備好了。