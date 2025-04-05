鴻海營收／3月5,521億元與第1季、均創歷年同期新高 第2季續增長

鴻海（2317）5日公布2025年3月營收為5,521億元，月增0.13%，年增23.37%，為歷年同期最高。2025年第1季營收為1.64兆元，季減22.98%，年增24.20%，為歷年同期最高。

展望第2季，鴻海表示，雲端網路產品將保持成長趨勢，唯仍屬傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期。以目前能見度來看，預估第2季營運展望將呈現季增、年增的表現，但仍需持續關注全球政經局勢變化之影響。

鴻海2025年3月營收為5,521億元，月增0.13%。其中，「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」以及「電腦終端產品類別」與上月相比強勁成長，主要受惠AI雲端產品強勁動能，以及新產品上市的拉貨動能。至於「消費智能產品類別」則呈現衰退，主要是因為上個月客戶新品上市拉貨動能較大，基期較高。

鴻海2025年3月營收，年增23.37%。其中，「電腦終端產品類別」、「雲端網路產品類別」以及「元件及其他產品類別」與去年同期相比強勁成長，主要受惠AI雲端產品拉貨動能強、零組件與車用業務出貨增加、新產品上市拉貨動能大。至於「消費智能產品類別」則略為衰退，因拉貨動能保守。

鴻海2025年第1季營收為1.64兆元，季減22.98%，年增24.20%。其中，「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」以及「電腦終端產品類別」與去年同期相比強勁成長，「消費智能產品類別」則表現持平。