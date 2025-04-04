中華電信攜手台廠 強攻開放網路

中華電信（2412）近年積極推動5G企業專網解決方案，中華電信總經理林榮賜表示，已經拿下超過200件專案，攜手和碩、仁寶、啟碁、宏達電打造開放網路（O-RAN）產業鏈，在台灣企業專網場域累積實戰力，奠基搶進國際市場的硬實力。

業界人士分析，中華電信等電信業者積極協助台灣廠商建構開放網路產業鏈，先應用在企業專網市場，更進一步測試並延伸到整體公眾網路，此外，也對愛立信及諾基亞等造成競爭及價格壓力，而中華電信更希望開放網路產業鏈在台灣成功落地後，可以帶著台灣廠商搶進國際市場。

近年中華電信隨著台積電等半導體產業及台商在全球拓展版圖，協助台廠在各地設置企業專網，進而發展智慧工廠應用，也是一大業務重點，

據了解，目前中華電信超過200個企業專網案子中，約有五成使用台灣廠商設備，包含仁寶、亞旭、和碩、宏達電及啟碁等都已經跨向成熟且商用的產品。