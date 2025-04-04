中華電備戰6G 建設跨步

電信龍頭中華電信（2412）積極備戰6G，今年啟動5G獨立組網計畫，透過網路切片服務，在企業客戶場域開啟差異性服務，針對特定用戶提供專用網路資源，就像電信業者提供「快速通關」的服務，打造新的商業模式，搶進未來6G應用場域。

中華電信今年資本支出擴大為323.6億元，用以擴建IDC+AI機房、新建海纜、強化5G網路。投入5G獨立組網計畫是5G網路建設的一大重點。

日前中華電信董事長簡志誠率團參訪MWC 2025，中華電信分享，為迎接2030年的6G時代，今年啟動5G SA（獨立組網）計畫，提升5G網路傳輸速度與效能，為未來接軌6G網路預作準備。

中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍表示，目前3GPP標準制定進度，2025年要完成R19，包含增強MIMO等技術，6G部分會在2028年完成R21標準，2030年公布，國際通訊大廠已經打造6G測試平台，5G-Advanced相關技術及產品已更為精進。

賈仲雍表示，中華電信今年針對部分區域展開5G SA建置計畫，為未來接軌6G預作準備，除5G網路重訊務區導入多天線（MIMO）功能強化基地台，用戶速率最高可提升約30%；將進行AI／ML自主網路優化、智慧維運管理功能。

對客戶來說，中華電信啟用5G獨立組網後，如打開「快速通關」路口。賈仲雍表示，將於將於企客場域提供5G SA的網路切片服務，以專用網路資源實現差異化服務。

所謂「快速通關」的網路差異化服務，舉例來說，過去企業使用固網寬頻，以「專線」作為專用快速傳輸服務，過去行動網路是「共享」，透過5G獨立組網，以網路切片方式，提供專屬通道的網路優先權。企業擁有專屬網路，對消費者來說，不管上網直播、搶票或者下單都會比較快。