全訊進擊軍品認證市場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

砷化鎵功率放大器（PA）廠全訊（5222）今年積極以自主研發製造的SSPA模組與次系統，參與國防部的軍品認證，預估今年底前可望完成五項以上的軍品認證，為日後進一步取得國防標案資格增添助力。

全訊3月營收8,284萬元，月減8.4%，年減11.7%；首季營收2.66億元，年減4.25%。全訊指出，國防部於2025年「4年期國防總檢討」報告中，將國防支出增長至GDP的3%列為優先要務，有望為國內軍工產業帶來新商機。

全訊分析，以目前台灣國防預算占GDP的2.45%估算，約為6,470億元，若國防預算提升至GDP的3%，預算將增加1,400億元，增幅達22%，該公司為國內SSPA龍頭供應商，也是國防部少數認證通過的軍規SSPA功率放大器合作廠商，可望持續受惠此一商機。

據悉，因應地緣政治紛亂，國際情勢震盪，各國積極部署電子化及空戰化的國防策略，推升來自歐洲、美國及亞太等地區軍工客戶的大型無人機用SSPA訂單量增長，全訊看好，今年軍用SSPA模組及次系統占整體營收與獲利貢獻可望明顯提升。

國防部 營收

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