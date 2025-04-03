南電3月合併營收月增10% 拓高價值產品

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

南電（8046）昨（3）日公布3月合併營收30.86億元，月增10%，並較去年同期成長15.7%。首季合併營收84.58億元，年增19.1%。

法人估，南電首季為今年營運低點，單季恐處於損益平衡邊緣。

展望後市，南電先前於法說會提到，2025年力拚業績年增雙位數百分比，研發重點鎖定製造成本方面，並經營開拓高價值產品。

就各應用產品線來看，網通產品方面，南電日前指出，網通營收占比45%是長期對客戶的承諾，相關舊世代產品仍有基本盤，如家用網路，此外，800G交換器等新應用需求正逐步成長。

BT載板方面，將針對異質晶片封裝發展趨勢，開發新世代行動裝置的主機板、相機感測器等系統級封裝載板及WiFi載板，並積極因應汽車運算及5G通訊需求，並將量產車用處理器、車用網路系統及5G光通訊收發模組應用產品。

營收 網通

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