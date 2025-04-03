神基強固電腦 新單入袋

神基（3005）強固電腦業務再下一城。全球知名車輛租賃公司Hertz導入神基強固型軟硬體解決方案，以提升客戶服務體驗。展望後市，神基持續推出AI機種，看好2025年強固電腦業績可望年增6%至10%，帶動今年全年整體營收、獲利優於去年。

Hertz在美國多個據點導入神基的軟體及UX10強固型平板電腦，藉以取代人工流程，優化機場取車及還車體驗，讓服務人員在高峰時段，能更高效地服務更多顧客。

神基指出，旗下強固型軟硬體解決方案可有效協助客戶精簡工作流程，大幅縮短等待時間，進一步提升整體服務的速度與品質。

談到與Hertz的合作，神基表示，該公司根據Hertz的需求，配置UX10平板電腦，包括新增攝影鏡頭，能輕鬆記錄車損情況，並配備條碼讀取器，以快速存取客戶預訂資訊及記錄車輛識別碼。

神基目前為全球前三大強固電腦廠，神基董事長黃明漢先前指出，全球前四大強固電腦業者合計掌握九成市場，目前神基全球市占率約20%至25%，目標未來三至五年，全球市占率要到30%至35%，

黃明漢認為，未來神基新增的市占率主要來自AI及數位轉型需求。

為此，神基持續推出AI機種，今年首季推出新一代B360和B360 Pro全強固筆電，預計今年還有新機種陸續推出。

神基預估，2025年強固電腦業績年增6%至10%，綜合機構件則預計增長8%至12%，後者成長除了搭上PC產業整體今年向上趨勢外，神基自身還有遊戲機及沖壓的新訂單。

惟神基對車用業務看法較保守，預計持平去年。整體來看，神基預期下半年營運可優於上半年，2025全年營收、獲利會優於2024年，但因產品組合改變，毛利率可能略微下降。

神基今年2月營收26.28億元，月減16.67%，年增6.66%；前二月營收57.83億元、年增0.05%。法人預估，神基今年營收可望年增7%至12%。