技嘉AI伺服器 插旗拉美

技嘉（2376）宣布，位於巴西的AI伺服器工廠開幕，助攻拓展拉丁美洲市場。隨著技嘉在全球布局AI伺服器生產據點，並支援在地生產，法人看好可望推升今年業績再戰新高。

技嘉董事長葉培城之前表示，技嘉目前生產AI伺服器重點在台灣，今年包括美國、 德國與馬來西亞等地，都會有伺服器後端組裝（L10-L11）廠，以配合當地客戶需求，只要電力申請完成之後，就會開始生產，而且未來美國會做更多準備，以因應川普關稅的變數。

技嘉2月合併營收223.26億元，月增5.85%，年增59.83%，維持高檔水準；前二月合併營收434.17億元，年增4052%。

技嘉將在4月11日舉行法說會，說明今年業績展望與全球產能布局。

葉培城之前說，技嘉2024年業績歷經翻倍成長之後，AI伺服器需求已經看到2026年。

2025年內部仍訂下高成長目標，看好AI已經從雲端、發展到地端，甚至到邊緣AI，形成完整生態鏈，技嘉也將發展全方位AI產品線，搭上產業成長浪潮。

其他產品線方面，技嘉共同總經理林英宇之前表示，技嘉對今年筆電銷售設定積極目標，期望至少能比去年翻倍成長。

林英宇指出，目前AI PC價格帶相當廣。若不含顯卡的入門型產品，市場上甚至有2萬元出頭的價位；技嘉主打輝達RTX50系列AI PC售價介於3萬元至十多萬元之間。3萬元上下基本上是消費者選購電腦的甜蜜點，因此，樂觀看待後續成長空間。