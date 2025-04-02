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羅昇營收／3月3.83億元、年增47.5% 轉投資怡進效益持續顯現

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

羅昇（8374）2日公布3月合併營收3.83億元，月增8.8%、年增47.5%；累計第1季合併營收11.13億元、年增58.5%，為單季營收同期次高。羅昇去年轉投資台灣最大捆包機廠怡進工業，效益持續顯現。

羅昇去年合併營收36.78億元、年增20.6%，營業毛利8.85億元，本期淨利1.46億元，稅後淨利0.67億元、由虧轉盈，每股稅後純益0.6元。法人估，隨著半導體產業持續升溫，加上怡進的營收挹注，全年營運可望優於去年。

羅昇旗下資騰科技日前參加「Semicon China 2025」展覽，展出多項半導體製程優化創新產品，訴求可針對不同製程環節提供解決方案，受到市場矚目。羅昇說，隨著電子產業快速發展，半導體製程的優化與產能提升日益關鍵，集團將持續擴大半導體產業的布局。

羅昇稍早也宣布投資氫豐綠能，藉此擴大其在新能源領域的布局。羅昇強調，這項合作還可加速氫能技術在台灣市場的商業化應用，進一步助力企業穩定取得綠電來源，支持各行業的綠色轉型目標。

羅昇將引入氫豐綠能「混氫燃料電池」技術，該技術能利用50%至100%濃度的氫氣，直接將工業餘氫與製程尾氣轉化為清潔電力，並降低燃料成本，使氫能應用更具經濟效益。而與傳統純氫系統相比，混氫成本僅為純氫的1%，展現出核心成本優勢。

羅昇表示，台灣將氫能納入2050能源轉型計畫中，並設立相應的補助及激勵措施，以促進氫能技術的研發與應用。羅昇響應此趨勢，未來將攜手氫豐綠能，致力於氫能技術的創新與應用，並開發更具競爭力的氫能解決方案，推動氫能的商業化進程。

半導體 營收

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