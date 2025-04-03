友通3月營收月增11% 其陽增48%

佳世達集團旗下工業電腦廠友通（2397）、其陽昨（2）日公布3月營收，分別月增11.93 %、48.66%。

展望後市，友通與其陽皆預期，今年營運將優於去年，友通看好自動化、醫療系統產品，以及特殊應用場景邊緣伺服器產品線將是上半年營運亮點。

友通3月營收8.84億元，年增33.31 %；首季營收25.99億元，季減12.93%，年增36.34 %。其陽3月營收1.87億元，年增25.61%；首季營收5.01億元，季減28.84%，年增18.48%。

展望後市，友通總經理田芝穎先前表示，去年底至今全球市場庫存如預期去化，歐洲、美國訂單回流都還算正常，大陸市場則仍要觀察，目前採審慎樂觀態度看待，其他地區接單則按計畫正常進行。

其陽方面，該公司對2025年營運持審慎樂觀態度，看好歐美市場成長動能。

在前瞻技術領域，其陽積極研發高密度AI伺服器，並將雙相浸沒式散熱技術應用於產品中，顯著提升效能。目前其陽相關產品仍在POC階段，預計將在幾年內商品化。