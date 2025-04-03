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華孚3月營收月增26% 光鋐月增23%

經濟日報／ 記者陳昱翔、 記者籃珮禎／台北報導

車用機殼廠華孚（6235）昨（2）日公告3月營收5.9億元，創新高，月增26%，年增6.1%；首季營收14.51億元，年減7%。

華孚因應市場需求，近年積極擴產，包括大陸馬鞍山廠、含山廠、當塗廠均有擴產計畫；其中，當塗廠將在去年底加入量產行列，越南廠則預估今年第4季完工。

LED磊晶廠光鋐（4956）昨（2）日公告3月營收1.25億元，月增23.28%，年增24.31%；首季營收3.13億元，年增15.92%。光鋐持續深化車用與感測市場布局，法人看好有助公司營運維持增長動能。

光鋐去年開始專注開發高利潤產品線，尤其在車用及感測技術領域取得顯著進展。業界指出，隨著全球汽車市場逐漸復甦，光鋐針對車載應用的策略開始見效，需求穩定上升。

光鋐 營收

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