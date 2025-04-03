精誠攻東南亞 星國設點

精誠（6214）擴大東南亞布局，昨（2）日宣布於新加坡成立SYSTEX Asia東南亞營運總部，提供台商在東南亞所需的全球IT服務與在地金流、物流、商流服務，衝刺東南亞市場商機。

精誠表示，未來台灣客戶將可透過SYSTEX Asia享有精誠集團在台提供的服務內容，而東南亞當地企業布局中、港、台的IT服務需求，也可經由SYSTEX Asia提供協助。

SYSTEX Asia前身為新加坡著名的資訊服務商NOA，成立於2008年，長期耕耘資訊服務領域，主要業務為提供企業雲服務、資安解決方案及維運維護服務，去年營收約星幣5,200萬元，以去年平均匯率1星幣兌新台幣24.021元計算，去年營收約達新台幣12.49億元。

NOA在新加坡、馬來西亞、印尼設有服務據點，員工超過230人，在東南亞十國與13家加值代理商、超過130家系統整合與解決方案商，擁有長期且密切合作關係，經銷代理微軟、Citrix、VMWare等產品，客戶橫跨金融、政府、教育、通訊、物流與製造等產業。

精誠去年底開始入股NOA，截至今年3月已取得約50%持股，雙方策略合作後，精誠可擴大服務量能，成為擁有5,000人規模，服務擴及馬來西亞、印尼、越南、中國、香港、日本與台灣的亞洲區域級資訊服務公司。