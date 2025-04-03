詮欣出貨旺 3月業績月增11%

連接器廠詮欣（6205）昨（2）日公布3月營收達1.2億元，月增11.74%，年增19.38%，今年第1季營收3.67億元，年增11.53%，季增13.2%。今年在車用與網通產品大量出貨之下，法人預估，業績可望成長二成。

詮欣指出，車用產品已見復甦，第1季營收略優於上一季，第2季之後網通400G系列產品將出量，下半年擴大出貨。

法人預估，該公司今年業績逐季增長，全年毛利率略降，主因車用新品初期的學習曲線所致，但今年營業費用率會下降。

詮欣董事長吳連溪先前表示，連接器產品已切入智慧座艙，線束部分有機會打入LED封裝暨電源廠的車燈、鏡頭供應鏈，在歐美是直接與一線車廠接觸，今年車用產品占營收比重將達30％，明年達40%，2027年至2028年將邁入車用產品另一波高峰。

詮欣車用產品已取得13家VDA6.3客戶認證，擁有70家以上車用客戶。網通產品方面，他說，400G產品今年量產，800G產品已送樣，客戶期望第3季、第4季出貨，800G價格是400G的兩倍起跳，看好網通部門成長潛力，主要是資料中心對高速傳輸的需求暢旺。

詮欣泰國廠第2季開始動工，原預計2027年完工量產，目前看來會提前在2026年底前量產，泰國廠將以車用產品為核心。