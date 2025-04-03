聽新聞
0:00 / 0:00

詮欣出貨旺 3月業績月增11%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

連接器廠詮欣（6205）昨（2）日公布3月營收達1.2億元，月增11.74%，年增19.38%，今年第1季營收3.67億元，年增11.53%，季增13.2%。今年在車用與網通產品大量出貨之下，法人預估，業績可望成長二成。

詮欣指出，車用產品已見復甦，第1季營收略優於上一季，第2季之後網通400G系列產品將出量，下半年擴大出貨。

法人預估，該公司今年業績逐季增長，全年毛利率略降，主因車用新品初期的學習曲線所致，但今年營業費用率會下降。

詮欣董事長吳連溪先前表示，連接器產品已切入智慧座艙，線束部分有機會打入LED封裝暨電源廠的車燈、鏡頭供應鏈，在歐美是直接與一線車廠接觸，今年車用產品占營收比重將達30％，明年達40%，2027年至2028年將邁入車用產品另一波高峰。

詮欣車用產品已取得13家VDA6.3客戶認證，擁有70家以上車用客戶。網通產品方面，他說，400G產品今年量產，800G產品已送樣，客戶期望第3季、第4季出貨，800G價格是400G的兩倍起跳，看好網通部門成長潛力，主要是資料中心對高速傳輸的需求暢旺。

詮欣泰國廠第2季開始動工，原預計2027年完工量產，目前看來會提前在2026年底前量產，泰國廠將以車用產品為核心。

網通 詮欣

延伸閱讀

全民權證／聯發科 挑逾60天

野獸國財報／2024年每股賺1.65元 擬配股利1.64元

布局伺服器高速傳輸 宏致電子建研發總部貢獻3億產值

NBA／加入勇士後成歡喜冤家 希爾德嗆巴特勒：你拿假大三元

相關新聞

大立光下周法說 聚焦三點 上月營收估持平

鏡頭大廠大立光昨（2）日公告今年第1季法說會預計在4月10日召開，除報告首季營運外，也將針對第2季釋出展望；法人指出，法...

微星電競NB連發 第2季不看淡

電競大廠微星（2377）多款新品上市，在大陸市場上架搭載輝達RTX 5090／80／70Ti等一系列最新電競筆電，受惠大...

信邦第1季營收 同期次高

電子零組件廠商信邦（3023）昨（2）日公布第1季合併營收為82.22億元，年增2.51%，季減1.42%，是歷年同期次...

達興材第1季業績 近六季新高

達興材料（5234）昨（2）日公告今年3月合併營收4.01億元，月增11%，年增16.9%，來到近21個月單月新高點。累...

友通3月營收月增11% 其陽增48%

佳世達集團旗下工業電腦廠友通（2397）、其陽昨（2）日公布3月營收，分別月增11.93 %、48.66%。

精誠攻東南亞 星國設點

精誠（6214）擴大東南亞布局，昨（2）日宣布於新加坡成立SYSTEX Asia東南亞營運總部，提供台商在東南亞所需的全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。