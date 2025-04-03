信邦第1季營收 同期次高

電子零組件廠商信邦（3023）昨（2）日公布第1季合併營收為82.22億元，年增2.51%，季減1.42%，是歷年同期次高；法人預估，在半導體與機器人等產業帶動下，信邦今年業績將逐季增長。

信邦3月合併營收27.02億元，月減2.10%，年減3.74%；信邦指出，3月合併營收減少，主要是受到工業產業客戶新系統導入暫緩出貨，醫療及汽車產業客戶之需求遞延所影響。

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信邦MAGIC五大產業第1季營運表現與去年同期相比，醫療及健康照護產業成長1.35%、汽車產業成長0.34%、綠能產業減少22.11%、工業應用產業成長10.33%、通訊及電子周邊產業成長40.83%。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售占合併營收76.08%；連接器及零組件銷售占23.92%。產業別銷售分布方面，工業應用產業占合併營收30.27%；綠能產業占24.85%；通訊及電子周邊產業占22.46%；汽車產業占14.18%；醫療及健康照護產業占8.24%。

信邦近期推出e-bike系統整合服務，加上跨入AI機器人零組件，今年將明顯出貨，以及半導體設備大單挹注，法人預估，今年業績可望逐季增長。

信邦這項服務展現在電動自行車系統整合領域的創新技術與服務實力。公司在e-bike具備智能製造與連接技術，且可整合物聯網（IoT）技術，加上有維護系統與雲端服務，三大優勢可望推升電動自行車業績成長。

機器人方面，信邦是全球主要人形機器人供應商的合作夥伴，目前全球人形機器人主要客戶中已掌握三家以上，去年出貨20至30台，主要是試產，規劃今年出貨量將跳升至近千台，主要出貨集中在下半年，2026年業績將全面發酵。

在半導體方面，信邦之前只供應線束，後來跨入小型設備組裝，目前已有第二家半導體廠找信邦要求組裝大型機櫃，長寬高都是3米，要求以最高等級的無塵室來組裝，客戶要求信邦一個月出十台，因此信邦規劃在苗栗建立新廠，由於這是很大的機櫃，單價很高，會帶動業績爆發。