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達興材第1季業績 近六季新高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

達興材料（5234）昨（2）日公告今年3月合併營收4.01億元，月增11%，年增16.9%，來到近21個月單月新高點。累計今年首季合併營收11.06億元，季增3.6%，年增16.6%，為近六季單季新高。展望2025年，達興材料樂觀預估，半導體材料業績占比將從一成起跳。

達興材料2024年合併營收41.18億元，年減3.4%。毛利率36.86%，年增2.17個百分點。稅後純益5.71億元，年增9%；EPS 5.56元。董事會決議擬配發5元現金股利，配息率89.9%，將於5月14日股東常會承認配息案。

達興材料由面板材料起家，積極衝刺半導體材料業務市場，去年多項產品出貨挹注，推升營收貢獻占比估10%。達興材料表示，儘管2024年營收較2023年同期衰退，但獲利表現優於前年。主要是2023年第4季起，達興材料展開優化產品組合作業，淘汰二支較不具競爭力的顯示器材產品，再加上半導體新材料的逐步放量，有效提升獲利表現。

半導體 營收

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