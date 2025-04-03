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微星電競NB連發 第2季不看淡
電競大廠微星（2377）多款新品上市，在大陸市場上架搭載輝達RTX 5090／80／70Ti等一系列最新電競筆電，受惠大陸政府補貼熱潮，有望刺激銷售，法人預估，第2季可望淡季不淡。
微星在台灣推出RTX 50系列新款電競筆電，緊接著在大陸鋪貨上市，搶搭國家補貼政策。RTX 5080、64GB、2TB版本人民幣2.89萬元，國補價為人民幣2.69萬元；RTX 5090、64GB、2TB 版本，人民幣3.39萬元，國補價人民幣3.19萬元；ＲTX 5070 Ti、32GB、2TB版本價格則尚未發布。
微星董事長徐祥之前表示，電競產品生命周期往往持續半年到一年，這次因輝達產能限制，舊產品庫存快速消化，新品順勢接上，正積極擴產搶市。徐祥指出，輝達RTX 50系列顯示卡供不應求，從第2季開始，有60%至70%產品線將轉向新一代產品，預期帶動平均銷售單價提升，有助改善毛利率。
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